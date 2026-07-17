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İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 10 zam

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 10 zam geldi. Bu kapsamda yeni ücret tarifesi belli oldu.

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Eklenme 17.07.2026 - 17:54
Güncellenme 17.07.2026 - 18:15
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, şehirdeki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım taşıtları ile taksi ve okul servislerine yüzde 10 oranında zam yapılmasını kapsayan toplu ulaşım ücret tarifesi düzenlemesi başlıklı gündem maddesi görüşüldü.

Bu kapsamda teklif oy çokluğuyla kabul edilirken, İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 10 oranında zam geldi.

TAM BİLET VE MAVİ KART AYLIK ABONMAN NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, okul servislerinde sıfır ile bir kilometre arasındaki mesafe ücreti ise 4 bin 051 liradan 4 bin 456 liraya çıktı.

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TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Ayrıca taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya çıkarılmasına karar verildi.

METROBÜS YOLCULUK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Metrobüste bir duraktaki yolculuk ücreti 33,08’e çıktı.

VAPUR ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Ayrıca deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücretinin 53,20 liradan 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücretinin 59,28 liradan 65,21 liraya, Bostancı Adalar sefer ücretinin 156,26 liradan 171,89 liraya çıkarılması önerildi.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Taksimetre açılış ücretinin 65,40 liradan 71,94 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 43,56 liradan 47,92 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 544,45 liradan 598,90 liraya, kısa mesafe ücretinin ise 210 liradan 230 liraya çıkarılması talep edildi.

MİNİBÜSLERDE İNDİ BİNDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Minibüslerde “indi bindi” olarak bilinen kısa mesafe ücretlerinin 4 kilometreye kadar olan mesafede 39 liradan 43 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 41 liradan 45 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 42 liradan 46 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 43 liradan 47 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 47 liradan 52 liraya öğrenci ücretinin ise 25 liradan 28 liraya çıkarılması talep edildi.

ZAMLI TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Okul servis ücretlerinde sıfır ile bir kilometre arası mesafe ücretinin 4.051 liradan 4.456 liraya, personel servis ücretinin ise 2 bin 284 lira 54 kuruştan 2 bin 512 lira 99 kuruşa çıkarılması isteği ilgili gündem maddesinde bulunurken yeni tarifenin 20 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olmaya başlayacağı öğrenildi.

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