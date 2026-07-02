Beşiktaş Salih Özcan’ı kadrosuna katıyor

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Beşiktaş’ta Salih Özcan hareketliliği. A Milli futbol takımımızın yıldız ismi Salih Özcan, daha önce Beşiktaşla görüşmüş ve teklifi reddetmişti. Son dakika gelen bilgilere göre, Siyah beyazlılar Salih Özcan’ı ikna etti. Salih’i ikna da görev Orkun Körkçü’ye düştü.

Salih Özcan Beşiktaş’a yakın

A Milli takımımzın yıldız ismi Salih Özcan, 1 temmuz itibariyle serbest oyuncu statüsünde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda görüşen Beşiktaş ve Salih Özcan arasında anlaşma sağlanamamıştı. Ancak son dakika gelen gelişmeye göre devreye Orkun Körkçü girdi ve Beşiktaş Salih Özcan’ı ikna etti.

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1998 doğumlu yıldız orta saha oyuncu için Orkun Körkçü’nin “Beraber oynadığımız milli takım maçlarında üstünlüğümüzü gördün, Beşiktaş’a gel, beraber oynayalım” sözleri oyuncuyu etkiledi ve oyuncu Beşiktaş’a gelmeye ikna etti.

1 Temmuz 2026 itibariyle Dortmund’da sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan yıldız isim için 5 milyon Euro imza parasıyla oyuncunun siyah beyazlı formayı giyeceği öğrenildi.