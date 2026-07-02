Lorenzo Pellegrini Beşiktaş’ın gündeminde yok

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Transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Lorenzo Pellegrini için siyah-beyazlı kulübe yakın kaynaklardan dikkat çeken bir bilgi geldi. İtalyan orta saha oyuncusunun Beşiktaş’ın mevcut transfer gündeminde yer almadığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta Pellegrini iddiası gündem oldu

İtalya kariyeri ve tecrübesiyle dikkat çeken Pellegrini’nin adı kısa sürede Beşiktaş taraftarları arasında da konuşulmaya başlandı. Ancak transfer iddiasıyla ilgili siyah-beyazlı kulübe yakın kaynaklardan farklı bir bilgi geldi.

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Haberx ulaştı: Pellegrini gündemde yok

Haberx’in edindiği bilgilere göre Lorenzo Pellegrini, Beşiktaş’ın mevcut transfer listesinde yer almıyor. Siyah-beyazlı yönetimin İtalyan futbolcu için resmi bir girişimi bulunmadığı ve oyuncunun gündeme alınmadığı öğrenildi.

Bu gelişmeyle birlikte sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan “Pellegrini Beşiktaş’ın radarında” iddialarına da netlik kazandırılmış oldu.

Beşiktaş orta saha arayışını sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sol bek bölgesine Kassoum Ouattara takviyesini yapan siyah-beyazlılar, orta saha için de farklı alternatifler üzerinde duruyor.

Teknik heyetin beklentileri doğrultusunda özellikle oyun kurulumuna katkı verebilecek, tempolu ve çift yönlü orta saha profillerinin değerlendirildiği belirtiliyor. Ancak bu isimler arasında Lorenzo Pellegrini’nin şu an için bulunmadığı ifade ediliyor.

Pellegrini’nin kariyeri dikkat çekiyor

Lorenzo Pellegrini, uzun yıllar Roma formasıyla İtalya futbolunun önemli orta saha oyuncuları arasında gösterildi. Hem merkez orta saha hem de on numara pozisyonunda görev yapabilen İtalyan futbolcu, teknik kapasitesi ve duran top becerisiyle öne çıkıyor.

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 33 resmi maçta görev alan Pellegrini, 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Bu performansı nedeniyle Avrupa’da birçok kulübün transfer listesinde adı geçmeye devam ediyor.