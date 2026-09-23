Bir dönem UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden takım amatör lige düşürüldü

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Yeni Malatyaspor , 19 yıllık profesyonel futbol serüveninin ardından PFDK kararıyla amatör lige düşürülmüştür.

, 19 yıllık profesyonel futbol serüveninin ardından kararıyla amatör lige düşürülmüştür. Takım, 2016-2017 sezonunda Süper Lig 'e çıkmış ve 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 'nde Türkiye'yi temsil etmiştir.

'e çıkmış ve 2018-2019 sezonunda 'nde Türkiye'yi temsil etmiştir. Son dönemde yaşadığı maddi sorunlar ve deprem sonrası ligden çekilme nedeniyle, 3. Lig'de iki maça çıkamayan Yeni Malatyaspor, profesyonel liglerdeki yolculuğunu tamamlamıştır.

Yeni Malatyaspor’un 19 yıllık profesyonel lig macerası dramatik bir şekilde sona erdi. Bir dönem 5 sezon boyunca Süper Lig’de mücadele eden ve Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil eden Malatya ekibi, son olarak 3. Lig’de mücadele ediyordu.

PFDK KARARIYLA AMATÖR LİGE DÜŞÜRÜLDÜ

3. Lig’de iki karşılaşmaya çıkamayan Malatya temsilcisi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararıyla amatör lige düşürüldü.

Kurulduğu günden beri farklı liglerde boy gösteren Yeni Malatyaspor, 2026-2007 sezonunda 3. Lig’e, 2009-2010 sezonunda ise 2. Lig’e yükselerek, profesyonel liglerdeki serüveninde peş peşe başarılar gösterdi.

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2016-2017 SEZONUNDA SÜPER LİG’E ÇIKTI

2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e çıktı.

Sarı siyahlı takım, 2017-2018 sezonunda tarihinde ilk defa Süper Lig’de mücadele ederken, sezonu 10. sırada tamamladı.

UEFA AVRUPA LİGİ’NE KATILDI

Ayrıca 2018-2019 sezonunu ise 5. sırada tamamlayarak tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçiren Malatya ekibi, aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı lig şampiyonu Galatasaray’ın kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

Malatya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi de temsil ederken, 3. eleme turuna kadar yükselmesine rağmen Avrupa macerası bu turda sona erdi.

KÜME DÜŞME KALKINCA SÜPER LİG’DE YOLUNA DEVAM ETTİ

2019-2020 sezonunda Süper Lig’i 16. sırada tamamlayan sarı siyahlı takım, koronavirüs pandemisi nedeniyle TFF’nin küme düşmeyi kaldırmasıyla Süper Lig’de mücadele etmeye devam etti.

SÜPER LİG’DEN DÜŞTÜ

2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunu ise son sırada bitirerek küme düştü.

DEPREMİN ARDINDAN LİGDEN ÇEKİLDİ

1. Lig’e düşmesinin ardından maddi ve yönetim krizleri yaşayan Malatya temsilcisi, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme hakkını kullandı.

PUANSIZ 2. LİG’E DÜŞTÜ

Daha sonra 2024-2025 sezonunda hiç puan almadan 2. Lig’e düşen Yeni Malatyaspor, yaşadığı hükmen mağlubiyetler ve 3 puan silme cezası nedeniyle 3. Lig’e kadar düştü.

3. LİG’DE 2 MAÇA ÇIKAMADI

3. Lig’de ise ilk hafta sahasında Karaman FK, ikinci hafta ise deplasmanda Ejderhoğlu Kırşehir FK ile oynaması gereken karşılaşmalara çıkamayınca PFDK, takımın amatör lige düşürülmesine karar verdi.

AMATÖR LİGDE MÜCADELE EDECEK

Kararın kesinleşmesiyle beraber profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveninin resmen sona erdiği Yeni Malatyaspor, bundan sonra amatör ligde mücadele edecek.