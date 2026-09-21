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İstanbulsporlu Elvin Mendy kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı: Sağlık durumu nasıl?

İstanbulspor'un genç futbolcusu Elvin Mendy, geçtiğimiz günlerde takım otobüsünde rahatsızlanmış ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Mendy'de herhangi bir soruna rastlanmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Eklenme 21.09.2026 - 14:23
Güncellenme 21.09.2026 - 14:30

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Manisaspor’u 1-0 mağlup eden İstanbulspor’da Gambiyalı futbolcu Elvin Mendy, takım otobüsünde rahatsızlanmıştı.

Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuna yönelik İstanbulspor’dan resmi bir açıklama yapıldı.

ELVİN MEDY’NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun anjiyo olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İstanbul temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikâyetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülmüştür.

Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

ELVİN MENDY KİMDİR?

Elvin Mendy, 23 Aralık 2006’da Gambiya’da dünyaya geldi. Defansif orta saha mevkide görev alan genç futbolcu gösterdiği performansla dikkat çekerken, uluslararası alanda Gambiya’yı temsil ediyor.

Gambiya A Milli Takım kadrosuna dahil edilen Mendy, 4 ay önce ilk kez milli formayı giydi.

Mayıs 2026’da TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’a transfer olan Mendy, sarı-siyahlı takımla ilk resmi karşılaşmasına Çorum FK mücadelesinde çıktı.

Sahadaki mücadelesiyle kısa sürede İstanbulspor’un önemli isimlerinden biri haline gelen Mendy, gelecek vaat etmesiyle dikkat çekiyor.

Genç futbolcu, profesyonel kariyerine Türkiye’de devam ediyor.

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