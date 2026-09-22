Bakan Çiftçi’den Manisa’daki okul saldırısına yönelik açıklama: Silahı dedesinin evinden almış

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , Manisa'daki okul yakınında gerçekleşen saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

, Manisa'daki okul yakınında gerçekleşen saldırıda 11 çocuğun yaralandığını, bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. Bir çocuğun taburcu olduğu, diğer 7 çocuğun durumunun ise iyi olduğu belirtildi; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 psikososyal destek ekibinin görevlendirildiği ve yarın bu sayının 27'ye çıkacağı ifade edildi.

tarafından 20 psikososyal destek ekibinin görevlendirildiği ve yarın bu sayının 27'ye çıkacağı ifade edildi. Saldırıda kullanılan silahın, annenin üzerine kayıtlı olduğu ve çocuğun bu silahı dedesinin evinden aldığı tespit edildi; güvenli silah saklama gerekliliği vurgulandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa’daki okul yakınında gerçekleştirilen saldırının ardından bölgeye giderek saldırıya yönelik açıklamalar yaptı.

11 ÇOCUK YARALI

Çocukların üzerine ateş etmek suretiyle saldırının meydana geldiğini duyuran Çiftçi, saldırı sonucunda toplam 11 çocuğun yaralandığını, bunlardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

1 ÇOCUK TABURCU OLDU

Çiftçi, konuya yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Şu anda çocuklar ameliyattan çıkmış durumda, yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Diğer 8 çocuğumuzdan biri taburcu oldu. Geriye kalan 7 çocuğumuzun 3’ünü de az önce hastanede ziyaret ettik. Onların durumu iyi.

Olay bütün idari yönleriyle soruşturulacak. Olayda herhangi bir sorumluluğu ve ihmali ihmal olanlar belirlenecek. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanımız 20 tane de psikososyal destek ekibi görevlendirdi. Yarın sayı 27’ye yükselecek. Onlar da çalışmalarına başladı. Olayın adli yönünden de soruşturması yine Adalet Bakanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımız vasıtasıyla gerçekleştiriliyor.”

SİLAHI DEDESİNİN EVİNDEN ALMIŞ

“Olayda kullanılan silahın annenin üzerine kayıtlı olduğunu tespit ettik. Dedenin evinde çocuk orada silahı alıyor ve bu silahla eylemini gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere saklamamız gerekiyor.”