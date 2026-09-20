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Trabzonspor’da Galatasaray galibiyeti sonrası prim ödemesi artırıldı

Trabzonspor, Galatasaray'ı evinde 4-0 mağlup ederken, Başkan Ertuğrul Doğan ise 1 milyonluk prim ödemesini 1,5 milyon liraya çıkardığını duyurdu.

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Eklenme 20.09.2026 - 17:35

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında evinde Galatasaray’ı evinde 4-0 mağlup eden Trabzonspor’da futbolculara 1,5 milyon TL prim ödemesi yapılacağı öğrenildi.

BAŞKAN DOĞAN 1 MİLYON TL PRİM SÖZÜ VERMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sarı-kırmızılı takımla oynanacak derbi öncesinde Karadeniz ekibinin yenmesi halinde oyunculara 1 milyon TL prim ödeme sözü vermişti.

PRİM ÖDEMESİ 1,5 MİLYON TL’YE YÜKSELDİ

Trabzonspor’un derbi mücadelesini 4-0 kazanmasının ardından Başkan Doğan ise futbolculara müjdeli bir haber vererek, 1 milyon TL yerine 1,5 milyon TL prim ödeneceğini duyurdu.

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Prim ödemesine 500 bin TL zam gelmesi bordo-mavili futbolcuları sevindirirken, oyuncular da milli ara sonrası deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor mücadelesi öncesi moral buldu.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor, evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Bu kapsamda Samsunspor-Trabzonspor maçı 10 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

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