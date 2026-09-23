Manisa’daki okul saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 15 yaşındaki bir şahıs, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında saat 07.59’da av tüfeğiyle öğrencilere ateş açtı.

11 ÖĞRENCİDEN 3’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Olayın ardından 11 öğrenci yaralanırken, yaralı öğrencilerin 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan şahsın 9-C sınıfı öğrencisi ve 2011 doğumlu H.O. olduğu öğrenilirken, saldırgan olaydan iki saat sonra gözaltına alındı ve okuldaki eğitime ise bir gün ara verildi.

ÖĞRENCİLERİN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Yaralılardan 16 yaşındaki iki öğrencinin durumunun ağır olduğu, diğer öğrencilerin ise saçma yaralanmaları nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenilirken, öğrencilerin Turgutlu Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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SALDIRGANIN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından kaçan H.O., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, güvenlik kameralarında H.O.’nun okula geldiği anların görüntülendiği öğrenildi. 9. sınıf öğrencisi saldırganın ilk ifadesinde saldırıyı terör amacıyla yapmadığı, kız meselesi ve akran zorbalığı yüzünden yaptığına ilişkin ifade verdiği belirtildi.

KIZ MESELESİ NEDENİYLE DARP EDİLMİŞ

H.O., ilk ifadesinde bir gün önce kız meselesi nedeniyle darp edildiğini ve saldırıyı bu yüzden gerçekleştirdiğini aktardı.

ANNE, BABA VE DEDE GÖZALTINA ALINDI

Saldırganın emniyetteki sorgusu devam ederken, emniyet birimleri saldırganın annesi, babası ve dedesini de gözaltına aldı. Ayrıca H.O.’nun saldırıda kullandığı pompalı tüfeğin de dedesinin adına kayıtlı olduğu ifade edildi.