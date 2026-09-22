Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümü: Ümitcan Uygun’a verilen ceza açıklandı

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Kamuoyunda ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen’in ölümüne yönelik yargılanan Ümitcan Uygun hapis cezasına çarptırıldı.

4 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Uygun’u “intihara teşvik etmek”, “intihar kararını kuvvetlendirme” suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken; Uygun, eziyet etme suçlamasından ise beraat etti.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Davada 8 Mayıs 2026 tarihinde açıklanan esas hakkındaki mütalaada savcılık, Uygun’un “intihara teşvik etme” ve “eziyet etme” suçlarından 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemiş, Uygun ise suçlamaları reddetmişti.

Haber Devam Ediyor

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu.

O dönem erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Ümitcan Uygun’un daha önce Sema Esen’e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.

Esen’in ölümüne ilişkin gerçekleştirilen soruşturmada Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınırken, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.