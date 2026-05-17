Bugün Hava Nasıl Olacak? 17 Mayıs 2026 Hava Durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Mayıs Pazar gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer yağmur görüleceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı rapora göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Antalya merkezi hariç Akdeniz’in batı kesimleri, İç Anadolu’nun Karaman hariç büyük bölümü, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğu bölgesi ile Adana çevresi, Mersin’in doğu kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay’ın batı kesimleri ve akşam saatlerinde Diyarbakır’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. 

UZMANLARDAN UYARI 

Yağışların Marmara’nın doğu kesimleri, Batı Karadeniz’de Sinop hariç genel kesimler, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Kırklareli çevresi, İstanbul’un kuzey bölgeleri, Balıkesir’in batı kesimleri ve Kütahya’nın kuzey bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın batı bölgelerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Marmara’nın güneybatısı, Güney ve İç Anadolu, İç Ege ile Batı Karadeniz’de ise yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. 

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI 

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Bunun yanı sıra Marmara’nın güneybatısı, Güney ve İç Ege ile İç Anadolu’nun güneybatısında rüzgârın saatte 60 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtilerek ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı önlem alınması gerektiği ifade edildi. 

