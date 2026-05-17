Rasim Ozan Kütahyalı’nın İlk İfadesine Ulaşıldı: “Herhangi Bir İlgim Yok”

Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis kapsamında dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin yeni gelişmeler yaşanırken Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan televizyon programcısı ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun’un da aralarında bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Kütahyalı’nın ilk ifadesine ulaşıldı.

2 YILA 16 MİLYONU AŞKIN PARA GİRİŞİ

Kütahyalı, ifadesinde suç örgütüyle herhangi bir bağlantısının olmadığını öne sürerek “İlgili para hareketliliği, alacağıma karşılık transfer edilen paralardır. Yani borç karşılığı gönderildi. Bu yüzden söz konusu suçlarla bir alakam yok” ifadelerini kullandı.

Soruşturmaya ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Kütahyalı’nın hesabına “kasa hesap” olarak belirtilen hesaplardan 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 lira giriş olduğu, aynı hesaptan ise 1 milyon 472 bin lira çıkış yapıldığı tespit edildi. MASAK’ın e-para kuruluşlarına yönelik analizine göre Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon lirayı aşkın para aktarıldığı öğrenildi.