Anasayfa/Eğitim/Okullar Ne Zaman Kapanacak? Karne Günü ve Yaz Tatili Takvimi Netleşti

Haziran ayına az bir zaman kala birçok öğrenci ve veli okullar ne zaman kapanacak sorusuna cevap arıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin MEB takvimi belli oldu.

Eklenme 16.05.2026 - 16:33
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvimle kesinleşti. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli yaz tatilinin başlayacağı güne odaklanırken, karne dağıtım tarihi ve dönem içindeki tatil süreçleri de belli oldu.

MEB tarafından açıklanan takvime göre 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alarak yaz tatiline çıkacak.

Karne Günü 26 Haziran 2026

Resmi eğitim takvimine göre ilk ve ortaöğretim kurumlarında son ders zili 26 Haziran Cuma günü çalacak. Böylece öğrenciler yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Ancak okulların eylül ayının ilk haftalarının ardından yeniden açılması bekleniyor. Kesin tarih, MEB’in ilerleyen dönemde yayımlayacağı takvimle netlik kazanacak.

2025-2026 Eğitim Takviminde Öne Çıkan Tarihler

Millî Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre eğitim yılının kalan bölümündeki önemli tarihler şu şekilde sıralandı:

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Kurban Bayramı tatili: 23-31 Mayıs 2026
Okulların kapanışı ve karne günü: 26 Haziran 2026

Yaz Tatili Yaklaşık 3 Ay Sürecek

Haziran sonunda başlayacak yaz tatilinin eylül ayına kadar devam etmesi öngörülüyor. Öğrenciler, eğitim döneminin tamamlanmasının ardından uzun yaz arasıyla birlikte yeni eğitim yılı öncesinde dinlenme fırsatı elde edecek.

