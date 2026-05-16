5 Dizi Yayın Hayatını Sonlandırıyor

2026 yayın döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte televizyon kanallarında yayınlanan dizilerle ilgili final ve sezon finali kararları açıklanmaya başladı. Yapım şirketleri ve kanalların değerlendirmeleri sonucunda bazı dizilerin yayın hayatını sonlandıracağı kesinleşti.

Son bilgilere göre toplam 18 dizinin değerlendirildiği süreçte 5 yapım için final kararı alındı. Geriye kalan dizilerin ise sezon finali yaparak yeni yayın dönemine hazırlanacağı bildirildi.

Final Yapacak Diziler ve Tarihleri

Alınan kararlara göre final yapacak diziler ve yayınlanacak son bölümlerinin tarihleri şu şekilde sıralandı:

18 Mayıs Pazartesi: Delikanlı – Final

19 Mayıs Salı: Kıskanmak – Final

8 Haziran Pazartesi: Cennetin Çocukları – Final

10 Haziran Çarşamba: Kuruluş Orhan – Final

10 Haziran Çarşamba: Eşref Rüya – Final

Eşref Rüya Kararı Güncellendi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve iki sezondur izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisi için daha önce sezon finali planlanmıştı. Ancak yapılan yeni değerlendirme sonrası bu karar değiştirilerek dizinin final yapmasına karar verildi.

Toplam 18 dizinin yer aldığı yayın döneminde 13 yapımın ise sezon finali yaparak yayın hayatına ara vereceği ve yeni sezonda ekrana dönmesinin planlandığı aktarıldı. Kanal ve yapım şirketlerinin yeni dönem planlamaları kapsamında süreç devam ediyor.