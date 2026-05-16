HaberX
TRY USD
DOLAR
45,5668 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,0043 -%-0.22
STERLİN
61,1770 -%-0.07
BİTCOİN
₺3.501.477 -%-0.68
ETHEREUM
₺96.452,00 -%-1.38
ALTIN
6.656,84₺ -%-0.51
Anasayfa/Medya/5 Dizi Yayın Hayatını Sonlandırıyor

5 Dizi Yayın Hayatını Sonlandırıyor

Televizyon kanallarında yayınlanan 5 dizi için final kararı verildi. Delikanlı, Kıskanmak, Cennetin Çocukları, Kuruluş Orhan ve Eşref Rüya dizilerinin final tarihleri belli oldu. İşte detaylar ve yayın takvimi.

Oluşturan
Eklenme 16.05.2026 - 17:13
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News
5 Dizi Yayın Hayatını Sonlandırıyor

2026 yayın döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte televizyon kanallarında yayınlanan dizilerle ilgili final ve sezon finali kararları açıklanmaya başladı. Yapım şirketleri ve kanalların değerlendirmeleri sonucunda bazı dizilerin yayın hayatını sonlandıracağı kesinleşti.

Son bilgilere göre toplam 18 dizinin değerlendirildiği süreçte 5 yapım için final kararı alındı. Geriye kalan dizilerin ise sezon finali yaparak yeni yayın dönemine hazırlanacağı bildirildi.

Final Yapacak Diziler ve Tarihleri

Alınan kararlara göre final yapacak diziler ve yayınlanacak son bölümlerinin tarihleri şu şekilde sıralandı:

  • 18 Mayıs Pazartesi: Delikanlı – Final
  • 19 Mayıs Salı: Kıskanmak – Final
  • 8 Haziran Pazartesi: Cennetin Çocukları – Final
  • 10 Haziran Çarşamba: Kuruluş Orhan – Final
  • 10 Haziran Çarşamba: Eşref Rüya – Final

Eşref Rüya Kararı Güncellendi

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve iki sezondur izleyiciyle buluşan Eşref Rüya dizisi için daha önce sezon finali planlanmıştı. Ancak yapılan yeni değerlendirme sonrası bu karar değiştirilerek dizinin final yapmasına karar verildi.

Toplam 18 dizinin yer aldığı yayın döneminde 13 yapımın ise sezon finali yaparak yayın hayatına ara vereceği ve yeni sezonda ekrana dönmesinin planlandığı aktarıldı. Kanal ve yapım şirketlerinin yeni dönem planlamaları kapsamında süreç devam ediyor.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

İlginizi Çekebilir

Medya

Survivor 2026 Ne Zaman Bitiyor? Acun Ilıcalı Final Gününü Duyurdu

1 gün önce
Medya

2026 Yılı İçin Sezon Finali Yapacak Diziler Açıklandı

3 gün önce
Medya

Survivor 2026’da Format Değişti: Dokunulmazlık ve Eleme Sisteminde Yeni Dönem

3 gün önce
Medya

Yapım Şirketi Açıkladı: Eşref Rüya Final Yapıyor

4 gün önce
Sakatlanan Barış Murat Yağcı Survivor'dan Ayrıldı
Medya

Sakatlanan Barış Murat Yağcı Survivor’dan Ayrıldı

4 gün önce
Acun Ilıcalı Açıkladı: Barış Murat Yağcı Diskalifiye mi Olacak?
Medya

Acun Ilıcalı Açıkladı: Barış Murat Yağcı Diskalifiye mi Olacak?

5 gün önce