BYD Seal 08 1000 Km Menzilli Aracını Pazara Çıkaracak

2026 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan BYD Seal 08 elektrikli sedan, 800V mimari, 1000 km’nin üzerinde menzil hedefi ve 5 dk’da 400 km menzil kazanımı özellikleri ile öne çıkıyor.

BYD, yeni amiral gemisi elektrikli sedanı Seal 08'i tanıtacak. Model, Çin'de resmi onay sürecinden geçti. Teknik özellikleri belli olan BYD Seal 08; 2026 yılının ikinci çeyreğinde pazara çıkacak. Araç, segmentin performans, menzil ve teknoloji tarafında en iddialı oyuncularından biri olacak.

Çin’in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre; Seal 08’in en güçlü versiyonu, çift motorlu dört tekerlekten çekişli güç aktarma sistemiyle dikkat çekiyor. Bu versiyonda ön motor 190 kW (255 hp), arka motor ise 320 kW (429 hp) güç üretiyor. Toplam sistem gücü ise tam 510 kW (684 hp) seviyesine erişiyor.

Modelin tek motorlu arkadan itişli versiyonlarında ise 255 kW (342 hp) ve 320 kW (429 hp) olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

BYD Seal 08’in Teknik Detayları

BYD Seal 08, büyük sedan segmentinde konumlanıyor:

Uzunluk: 5150 mm,

Lastikler: 245/45 R19,

Genişlik: 1999 mm,

Yükseklik: 1505 mm,

Ağırlık: 2040 kg,

Aks mesafesi: 3030 mm,

Maksimum hız: 240 km/s.

Seal 08 800V yüksek voltajlı platformunda geliştirildi. Araçta lityum demir fosfat (LFP) batarya tabanlı ikinci nesil Blade Batarya bulunuyor.

Bu teknolojiyle araç 1000 km’yi aşan bir menzil sunacak. Öte yandan megavat seviyesinde ultra hızlı şarj sistemiyle sadece 5 dakikada 400 km menzil kazanımı hedefleniyor. Seal 08 yalnızca performansı ile değil, teknolojisi ile de öne çıkıyor.

Modelde bulunan teknolojiler şu şekilde: