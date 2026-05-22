CHP’de Yeni Dönem: Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Adayı Tercihi Mansur Yavaş Mı?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen “mutlak butlan” kararının ardından parti içindeki gelişmeler siyaset gündemindeki yerini koruyor. Kararın ardından gözler, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun izleyeceği olası yol haritasına çevrildi.

Gazeteci Fuat Uğur TGRT Haber’de katıldığı televizyon programında CHP’de yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Uğur, Kılıçdaroğlu’nun parti yönetiminde yeniden etkili olması halinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirebileceğini ifade etti.

Programda yaptığı açıklamada Uğur, Kılıçdaroğlu’nun önce parti içindeki yapıyı yeniden düzenlemeye odaklanacağını, ardından ise Mansur Yavaş’ın adaylığını kamuoyuna duyurabileceğine yönelik kulis bilgileri aldığını söyledi.

Kurultay Takvimi İddiası

CHP’de yeni bir kurultay sürecinin başlatılabileceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fuat Uğur, olası kongre kararının kısa süre içinde alınabileceğini dile getirdi. Uğur’a göre kurultayın ileri bir tarihte yapılması seçeneği de parti yönetiminin gündeminde yer alabilir.

Kurultay kararının ardından parti yönetimi ve muhalif kanat arasındaki tartışmalar sürerken, CHP içerisindeki birlik mesajları da dikkat çekiyor.

Mansur Yavaş’tan “Sükûnet” Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, sürecin sağduyuyla yönetilmesi gerektiğini belirtti. Yavaş, CHP’nin kendi iradesiyle kısa süre içerisinde kongre kararı almasının ve demokratik teamüller çerçevesinde hareket edilmesinin önemine işaret etti.

Parti içinde yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde CHP yönetiminin atacağı adımlarla birlikte daha da netleşmesi bekleniyor.