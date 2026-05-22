Resmi Gazete’de Yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Faaliyetleri Durduruldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni iptal edildi. Kararın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 11. maddesi kapsamında alındığı açıklandı. Sürece ilişkin detaylar haberimizde.

Oluşturan
Eklenme 22.05.2026 - 07:53
İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan faaliyet izni iptal kararı kamuoyunda gündem oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında üniversitenin faaliyetlerine son verildiği bildirildi. Kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 11. maddesi çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Üniversitenin bağlı bulunduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’na daha önce mahkeme kararıyla kayyum atanmıştı. Eylül 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum görevlendirilmiş, vakıf yönetiminde de değişikliğe gidilmişti.

Soruşturma sürecinde mevcut vakıf yönetimi görevden alınırken, yerine Yükseköğretim Kurulu üyelerinin de yer aldığı yeni bir yönetim heyeti oluşturulmuştu. Son yayımlanan karar ile birlikte üniversitenin faaliyet izni resmen kaldırıldı.

Faaliyet izninin kaldırılmasının ardından öğrencilerin eğitim hayatına ilişkin geçiş ve yerleştirme sürecinin Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanması bekleniyor. Yetkili kurumların önümüzdeki günlerde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yeni bir yol haritası paylaşması bekleniyor.

