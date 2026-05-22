Mutlak Butlan Kararı Sonrası Döviz Kurları Yükseldi

Mutlak butlan kararı sonrası Türk lirası hızla değer kaybetme başladı. 22 Mayıs Cuma günü itibariyle dolar ve euro yükseliş trendini artırdı. İşte güncel rakamlar...

Oluşturan
Eklenme 22.05.2026 - 08:26
Türkiye’de döviz piyasaları, “Mutlak Butlan Kararı” sonrası artan oynaklıkla birlikte yeniden gündemin odağına yerleşti. Küresel jeopolitik gelişmeler ve iç siyasi başlıkların etkisiyle kur tarafında yukarı yönlü hareketler dikkat çekti.

Türk lirasındaki değer kaybını sınırlamak amacıyla son dönemde döviz satışlarının arttığı yönünde iddialar öne çıktı. Bu kapsamda, yaklaşık 9 ila 10 milyar dolar arasında bir likiditenin piyasaya müdahale amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

ABD Hazine verileri üzerinden yapılan bazı analizlerde ise Türkiye’nin ABD tahvillerindeki varlıklarında belirgin bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Söz konusu verilerde, 16 milyar dolar seviyesinden 1,8 milyar dolar düzeyine gerileme olduğu yönünde değerlendirmeler yer alıyor.

Piyasalarda işlem gören döviz kurlarında dalgalanmalar dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde açıklanan verilere göre dolar 45,72 TL seviyelerinde işlem görürken, euro 53 TL bandında, sterlin ise 61 TL seviyesine yakın seyretti. Kur hareketlerinde günlük bazda sınırlı ancak yönlü değişimler gözlemlendi.

