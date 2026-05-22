Gram Altın Kaç TL Oldu? İşte 22 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın Kaç TL Oldu? İşte 22 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

22 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları belli oldu. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Eklenme 22.05.2026 - 08:07
22 Mayıs 2026 Cuma günü altın piyasasında düşüş eğilimi dikkat çekti. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolar endeksindeki güçlü görünüm, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyona karşı sıkı para politikası yaklaşımını koruması, yatırımcıların güvenli liman talebini sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

ABD ile İran arasında sürdürülen diplomatik temaslara ilişkin olumlu beklentiler de piyasalardaki jeopolitik risk algısını bir miktar azalttı. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket izlendi.

22 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
Gram Altın 6.646,85 TL 6.648,82 TL
Çeyrek Altın 10.798,00 TL 10.897,00 TL
Cumhuriyet Altını 43.073,00 TL 43.452,00 TL
Ons Altın 4.526,94 Dolar 4.527,52 Dolar
Kapalıçarşı Gram Altın 6.603 TL 6.696 TL

Tahvil Faizleri ve Dolar Endeksi Etkili Oldu

ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş, altının alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini azalttı. Enerji fiyatlarının yüksek seyrini koruması ise küresel enflasyon baskılarının devam ettiğine işaret etti. Piyasa uzmanları, faiz ortamındaki değişimlerin ve doların yönünün kısa vadede altın fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Piyasalarda Gözler Fed Politikalarında

Fed’in son toplantı tutanaklarında enflasyon konusunda temkinli duruşunu sürdürmesi, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini ötelemesine neden oldu. Bu durum, ons altın tarafında sınırlı geri çekilmelerin sürmesine yol açtı. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler, önümüzdeki süreçte altın fiyatlarının yönü açısından yakından takip edilecek.

