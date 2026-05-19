Çin’de Sel Felaketi: En Az 10 Kişi Öldü

Çin’in güney ve orta kesimlerinde günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, birçok eyalette sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Resmî açıklamalara göre Hubei, Hunan, Guangxi, Chongqing ve Guizhou bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, bazı bölgelerde acil durum müdahale seviyesinin devreye alındığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Birçok Bölgede Rekor Yağışlar Kaydedildi

Çin Meteoroloji İdaresi, bazı yerleşim yerlerinde 48 saat içinde 100 milimetrenin üzerinde yağış ölçüldüğünü açıkladı. Hubei eyaletine bağlı çok sayıda ilçede kısa sürede düşen yağış miktarının yerel rekorları aştığı bildirildi.

Meteorolojik verilere göre yağışların geniş bir coğrafyayı etkileyerek yaklaşık 1.000 kilometrelik bir alan boyunca yayıldığı belirtildi.

Can Kaybı ve Tahliyeler

Guangxi bölgesinde şiddetli yağışların etkisiyle bir aracın taşan nehre sürüklenmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Hubei’de ani sel baskınlarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, Hunan’da ise bir can kaybı olduğu açıklandı.

Afet bölgelerinde çok sayıda yol, okul ve kamu hizmeti geçici olarak kapatıldı. Yerel yönetimler, risk altındaki bölgelerden binlerce kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Meteorolojik Nedenler

Uzmanlar, aşırı yağışların Bengal Körfezi, Güney Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinden taşınan nemli hava kütlelerinin birleşmesiyle oluştuğunu belirtti. Yavaş ilerleyen hava sistemi nedeniyle yağışların uzun süre aynı bölgelerde etkili olduğu ifade edildi.

Ulusal Meteoroloji Merkezi, yağışlı sistemin doğu ve güney yönünde ilerlemeye devam edeceğini ve özellikle Yangtze Nehri havzasında yeni risklerin oluşabileceğini açıkladı.