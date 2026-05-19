Galatasaraylı Lucas Torreira Uruguay’a Gitti!

Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sezonun tamamlanmasının ardından ülkesine gitti. Son dönemde hem özel hayatında hem de saha dışında yaşanan gelişmelerle gündeme gelen deneyimli futbolcunun kısa süreliğine Uruguay’a döndüğü öğrenildi.

Sarı-kırmızılı futbolcunun, son günlerde yaşanan olayların ardından kulüpten izin aldığı belirtildi. Torreira’nın ailesiyle birlikte cumartesi günü Türkiye’den ayrıldığı aktarıldı.

Tehdit ve Saldırı İddiaları Gündeme Geldi

Lucas Torreira’nın adı son dönemde çeşitli olaylarla gündeme geldi. Uruguaylı futbolcu, geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezi çıkışında fiziki saldırıya uğramıştı. Yaşanan olay sonrası ilgili kişi hakkında şikayette bulunulduğu ve uzaklaştırma kararı alındığı bildirildi.

Ayrıca Galatasaray Kulübü medya ve iletişim yöneticisi İpek Birol ile bağlantılı süreçte uzun süredir tehdit iddialarının gündemde olduğu ifade edildi.

Kupa Töreninde Duygusal Anlar

Tecrübeli futbolcunun, Galatasaray’ın sezon sonunda düzenlenen kupa töreninde duygusal anlar yaşadığı görüldü. Takımın önemli isimlerinden biri olan Torreira’nın geleceğiyle ilgili transfer iddiaları ise gündemdeki yerini koruyor.

Uruguaylı oyuncunun ilerleyen dönemde kariyer planlamasını nasıl şekillendireceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Galatasaray Mesajı Paylaştı

Lucas Torreira, ülkesine gitmesinin ardından sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili bir paylaşım yaptı. Gol sevinci fotoğrafını paylaşan futbolcu, sarı-kırmızılı kulübe sevgisini ifade eden mesaj yayımladı.

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 46 resmi karşılaşmada görev alan Lucas Torreira, 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.