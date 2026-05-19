16 Yaşındaki Futbolcu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

16 Yaşındaki Futbolcu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti!

Ankara Keçiörengücü altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Eklenme 19.05.2026 - 16:04
Keçiörengücü altyapı futbolcusu Abdullah Sultanoğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16 Mayıs tarihinde Cumhuriyet Mahallesi Stat Caddesi’nde meydana gelen kazada genç futbolcu, motosikletiyle seyir halindeyken kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sultanoğlu, Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Genç futbolcu, burada tedavi altına alınmasına karşın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ankara Keçiörengücü Spor Kulübü de konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak altyapı futbolcusunun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Futbol Akademisi 16 Yaş Altı Takımımızın değerli futbolcusu Abdullah Sultanoğlu’nun geçirdiği elim kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

