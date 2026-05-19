Eski Belediye Başkanı Deveden Düştü!

Antalya’nın Kepez ilçesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 1. Varsak Kirmeç Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale davetli olarak katılan eski Varsak Belediye Başkanı Hüseyin Ayanoğlu, etkinlik alanındaki develerden birinin üzerine çıktı.

Oturan devenin üzerine çıkarak alandaki vatandaşlara seslenmek isteyen Ayanoğlu, devenin ani hareketi nedeniyle dengesini kaybetti. Bir süre dengesini korumaya çalışan Ayanoğlu, daha sonra deve üzerinden düştü.

DAMADI KURTARDI

Ancak Ayanoğlu’nun damadı Osman Kozanoğlu, yaşananları fark ederek kayınpederini havada yakaladı ve olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından görüntüler kısa sürede yayılarak viral oldu.

Ayanoğlu’nun olay sonrası herhangi bir sağlık sorunu yaşamaması ve etkinliğin sorunsuz şekilde devam etmesi ise vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.