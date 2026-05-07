Danıştay’dan Akbelen Müjdesi: Kamulaştırma Durduruldu!

Muğla’nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı’nın etrafındaki tarım topraklarını kömür madenine katmak amacıyla çıkarılan acele kamulaştırma kararı hukuki engele takıldı. Danıştay 6. Dairesi, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarına kömür temini gerekçesiyle alınan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin söz konusu taşınmazlar üzerindeki yürütmesini oybirliğiyle askıya aldı.

Mahkeme kararında, acele kamulaştırmanın ancak gerçek ve olağanüstü bir kamu aciliyetinin kanıtlanması durumunda başvurulabilecek istisnai bir araç olduğu vurgulandı. Enerji üretimi ve ekonomik kazanım gibi gerekçelerin bu eşiği karşılamadığı, idarenin sunduğu argümanların prosedürün uygulanmasını zorunlu kılacak düzeyde olmadığı tespit edildi. Karar uygulanmaya devam etseydi, giderilmesi son derece güç ya da imkânsız zararların ortaya çıkacağı da hükmün gerekçeleri arasında yer aldı.

Dava, Milas’a bağlı Çamköy Mahallesi’ndeki parsellerde linyit çıkarımı yapılmak istenmesine karşı açılmıştı. Davacılar, bölgedeki zeytinliklerin tahrip edileceğini, zeytinciliğin yöre halkı için vazgeçilmez bir geçim kapısı olduğunu ve söz konusu uygulamanın yaşam hakkından mülkiyet hakkına, çevre sağlığından kültürel mirasa dek pek çok temel değeri zedeleyeceğini ileri sürmüştü.

‘ESRA IŞIK SERBEST BIRAKILSIN’ TALEBİ

Kararın açıklanmasının ardından bölge köylüleri traktör konvoyuyla nöbet yerine aktı. Köylülerin avukatları ise artık hukuki dayanağını yitiren kamulaştırma süreçlerine dikkat çekerek, bu süreçle bağlantılı olarak tutuklanan aktivist Esra Işık’ın derhal serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Söz konusu acele kamulaştırma kararı, 9 Ocak 2026’da alınmış ve ertesi gün Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Karar; Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerindeki toplam 679 parseli kapsıyordu.​​​​​​​​​​​​​​​​