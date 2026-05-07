Uzak Şehir’de Peş Peşe Vedalar: Bir İsim Daha Diziden Ayrılıyor!

Yayınlandığı günlerde izleyicileri ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinde ayrılıklar sürüyor. Dizinin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alırken, yapım sık sık ayrılık haberleriyle gündeme geliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide Şahin karakterine hayat veren Alperen Çankaya’nın sezon finalinde projeye veda edeceği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Çankaya, yeni bir gelişme yaşanmaması halinde kendi isteğiyle diziden ayrılacak.

Dizide başka ayrılıkların da yaşanması beklenirken, ayrılacak isimlerin sezon finalinin ardından netleşeceği düşünülüyor. Öte yandan dizinin takipçileri sezon finalinin ne zaman yapılacağını merak ederken, projenin 63. bölümde sezon finali yapacağı ifade edildi. Bayram haftasında yayın akışında herhangi bir değişiklik olmaması durumunda dizinin 25 Mayıs tarihinde sezon finali yapacağı öğrenildi.

BİR İSİM DAHA VEDA EDİYOR

Projede Boran karakterini canlandıran Burak Çelik’in de sezon sonunda diziden ayrılacağı iddia edildi. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, “Diziye devam edip etmeyeceğim şu an için net değil. Yakında belli olur” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu, diziyle ilgili açıklamasında şu sözlere yer vermişti:

“Böyle bir yapımda yer aldığım için çok mutluyum. Ülkenin en çok izlenen ve en çok beğenilen projelerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri ilk kez canlandırıyorum. Bu benim için hem bir değişiklik hem de önemli bir deneyim oldu. İlgi de görüyorum, eleştiri de alıyorum. Fakat sonuçta bu bir senaryo.”

Burak Çelik, Uzak Şehir dizisine 30. bölümde dahil olmuştu. Oyuncunun, dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte projeye veda etmesi bekleniyor.