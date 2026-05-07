Hafta Sonu Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor!

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, hafta sonu birçok şehirde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı.

Eklenme 07.05.2026 - 13:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Mayıs ayının ilk günlerinde ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve kuvvetli sağanak yağışların yerini sıcak havaya bırakacağı belirtilirken, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı ifade edildi.

Bahar mevsiminin etkisini artırarak sürdüreceğini duyuran Meteoroloji, birçok ilde sıcaklıkların hafta boyunca kademeli şekilde yükseleceğini bildirdi. Özellikle bugün Akdeniz Bölgesi’nin Toroslar kesiminde, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğu kesimlerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde de sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji, bugün İstanbul’da hava sıcaklığının 22, Ankara’da ise 18 derece olacağını duyurdu. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca artmasıyla birlikte İstanbul’da sıcaklığın 25 dereceye, Ankara’da ise 23 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor.

Ancak bahar havasının kısa süreceği belirtilirken, Meteoroloji hafta sonu birçok kentte yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Buna göre cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu toplam 25 kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

