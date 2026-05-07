Instagram Çöktü Mü? Akış Yenilenmiyor Hatası

7 Mayıs 2026 tarihinde Instagram kullanıcıları, uygulamaya girişte ve akış yenilemede sorun yaşadıklarını bildirdi. Küresel izleme verilerine göre genel bir kesinti doğrulanmazken, bazı bölgelerde geçici erişim problemleri ve bağlantı hataları raporlandı.

7 Mayıs 2026 Perşembe günü, Instagram kullanıcılarının bir kısmı uygulamaya erişim ve içerik yenileme konusunda çeşitli teknik sorunlarla karşılaştı. Özellikle “Akış Yenilenemedi” uyarısı, kullanıcı geri bildirimlerinde öne çıkan bildirimler arasında yer aldı.

Bazı kullanıcılar uygulamanın açılmadığını veya beyaz ekran hatasıyla karşılaştıklarını ifade ederken, sorunların belirli bölgelerde yoğunlaştığı bildirildi.

Küresel İzleme Verileri Genel Bir Kesinti Göstermedi

Uygulamaların erişim durumunu takip eden uluslararası platformların verilerine göre Instagram’da dünya genelini etkileyen yaygın bir kesinti tespit edilmedi. Buna rağmen bazı kullanıcıların bağlantı problemleri yaşadığı gözlemlendi.

Bu tür durumlar; yoğun trafik, yerel ağ sorunları, cihaz bazlı hatalar veya geçici sunucu dalgalanmalarından kaynaklanabiliyor.

Meta’dan Resmi Açıklama Gelmedi

Instagram’ın bağlı bulunduğu Meta şirketi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yaşanan erişim sorunlarının kesin nedeni netlik kazanmadı.

Kullanıcılara genellikle internet bağlantılarının kontrol edilmesi, uygulamanın güncel sürümünün kullanılması ve cihaz ayarlarının gözden geçirilmesi öneriliyor.

Kullanıcı Raporlarında Öne Çıkan Sorunlar

Kullanıcı geri bildirimlerinde en sık bildirilen problemler şu şekilde öne çıktı:

  • Akışın yenilenmemesi
  • Profil sayfalarına erişimde gecikme
  • Uygulamanın açılmaması
  • Beyaz ekran hatası
  • Mesaj gönderiminde yavaşlama

Bu sorunların büyük bölümünün belirli bölgelerde yoğunlaştığı aktarıldı.

