HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.626.193 -%-0.09
ETHEREUM
₺104.632,00 +%0.63
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Genel/HÜDA-PAR Erken Seçimi Duyurdu: 2027 Sonbaharı!

HÜDA-PAR Erken Seçimi Duyurdu: 2027 Sonbaharı!

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, erken seçimin 2027 sonbaharında olabileceğini duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 07.05.2026 - 16:28
Haberi PAYLAŞ
HÜDA-PAR Erken Seçimi Duyurdu: 2027 Sonbaharı!

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemdeki önemli konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yapıcıoğlu, barış müzakerelerine dair ciddi kaygılarını dile getirdi. Partilerin Kürt meselesini tanımlama biçimindeki derin görüş ayrılıklarının, sürecin önünde engel oluşturduğunu vurguladı.

ERKEN SEÇİM TAHMİNİ

Kimi partilerin konuyu yalnızca bir güvenlik meselesi olarak gördüğünü, kimilerinin ise asıl çerçeveyi demokratikleşme olarak belirlediğini ifade ederek, bu kavramsal farklılıkların çözüm yollarını da birbirinden uzaklaştırdığını söyledi. Sorunların bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizen Yapıcıoğlu, HÜDA-PAR’ın “Tespit ve Gözlem Kurulu” kurulmasına ilişkin somut bir öneri sunduğunu hatırlattı.

Erken seçim olasılığına ilişkin soruları yanıtlayan Yapıcıoğlu, 2026 içinde sandığa gidilmesini beklememekle birlikte 2027 sonbaharının kritik bir döneme işaret edebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olabilmesi için ya anayasanın değiştirilmesi ya da seçimlerin Meclis kararıyla öne alınması gerektiğini hatırlattı; ikinci seçenekte ise anayasal açıdan üçüncü kez aday olma hakkının doğacağını ifade etti.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Genel

Trump Yönetimi Onlarca Yıldır Saklanan UFO Dosyalarını Kamuoyuyla Paylaştı!

5 saat önce
Genel

Mahkemeden Mabel Matiz Kararı!

6 saat önce
Genel

AVM’de Yangın Çıktı: 5 Ölü, 12 Yaralı!

7 saat önce
Genel

Yağışların Ardından Göletler 8 Yıl Sonra Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı!

11 saat önce
Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu!
Genel

Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu!

1 gün önce
Danıştay’dan Akbelen Müjdesi: Kamulaştırma Durduruldu!
Genel

Danıştay’dan Akbelen Müjdesi: Kamulaştırma Durduruldu!

1 gün önce