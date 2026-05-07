Diablo 4 Secret Cow Level Açığa Çıktı: Gizli Bölgeye Nasıl Girilir, Cow King Ödülü Ne?

Blizzard’ın popüler aksiyon rol yapma oyunu Diablo 4’te uzun süredir topluluk tarafından araştırılan “Gizli İnek seviyesi”ne ulaşıldığı bildirildi. Serinin önceki oyunlarında da yer alan bu gizemli içerik, yeni genişleme paketiyle birlikte oyuna dahil edilen mekanikler üzerinden erişilebilir hale geldi.

Toplulukta özellikle Diablo 2 ve Diablo 3 dönemlerinden bu yana efsaneleşen bu gizli bölüm, oyuncular arasında yoğun bir merak konusu olmaya devam ediyordu.

Gizli Bölüme Ulaşmak İçin Özel Eşyalar Gerekiyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Gizli İnek seviyesine erişim, belirli bir kombinasyon ve oyun içi sistemler üzerinden sağlanıyor. Oyuncuların Horadric Cube zanaat sistemi üzerinden üç farklı öğeyi birleştirerek özel bir eşya elde etmesi gerekiyor.

Bu süreçte kullanılan öğeler arasında çeşitli iksirler ve nadir ekipman parçaları yer alıyor. Elde edilen özel eşya ile Skovos kıyılarında beliren bir etkileşim noktası aktif hale geliyor ve oyuncular gizli adaya geçiş yapabiliyor.

Gizli İnek Adası ve Yeni Boss Karşılaşması

Erişim sağlanan alanda, tamamen inek temalı düşmanlarla dolu bir bölge bulunuyor. Bu alanda oyuncular, “Cow King” adı verilen özel bir boss ile karşılaşıyor.

Boss savaşının tamamlanmasının ardından oyunculara “The Cow King’s Helm” isimli yeni bir efsanevi eşya düşebiliyor. Bu eşyanın farklı oyun içi koşullara göre değişen esprili ve değişken bonuslar sunduğu belirtiliyor.

Diablo Topluluğunda Yıllardır Beklenen İçerik

Gizli İnek seviyesi, Diablo serisinin en bilinen gizemlerinden biri olarak uzun süredir oyuncu topluluğu tarafından araştırılıyordu. Yeni keşif hem nostaljik bir içerik olarak değerlendiriliyor hem de oyuna eklenen yeni mekaniklerle birlikte farklı bir deneyim sunuyor.

Önümüzdeki günlerde bölgeye dair daha detaylı rehberlerin ve oynanış analizlerinin paylaşılması bekleniyor.