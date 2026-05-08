ODTÜ’de Türk Bayrağına Çirkin Saldırıda 6 Kişiye Gözaltı!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenlikleri sırasında karşıt gruplar arasında arbede yaşanırken, bazı grupların Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıları ülke genelinde tepki topladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

6 Mayıs tarihinde ODTÜ Stadyumu’nda düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında tribünlerde Türk bayrağı açıldı. Bayrağı açan öğrencilere bazı gruplar tarafından saldırıda bulunulduğu belirtildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

ODTÜ, kampüste gerçekleştirilen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında meydana gelen olaylara ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün üniversitemizde gerçekleştirilen 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında bir grup öğrenci arasında meydana gelen şiddet içeren olayları derin bir üzüntüyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz. ODTÜ, köklü geçmişi boyunca ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, karşılıklı saygıyı ve birlikte yaşam kültürünü merkeze alan bir kurum olmuştur.

ODTÜ’nün huzur ve dayanışma ortamıyla bağdaşmayan herhangi bir şiddet eyleminin kabul edilmesi mümkün değildir. Bahar şenlikleri, üniversitemizin farklılıkları bir araya getiren, dostluk ve ortak yaşam kültürünü geliştiren en önemli geleneklerinden biridir. Meydana gelen bu olayın, ODTÜ’nün temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakârlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık içeren hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor, bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Olaya ilişkin inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı belirlenen kişiler hakkında gerekli işlemler ivedilikle gerçekleştirilecektir.”