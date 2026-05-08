Filenin Sultanları İçin Kötü Haber: FIVB VNL 2026 Öncesi Kural Değiştirdi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2026 Kadınlar Voleybol Uluslar Ligi (VNL) öncesinde milli takımların kadro yapısını doğrudan etkileyen yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Yapılan değişiklik, vatandaşlık değiştirerek farklı ülkelerin milli takımlarında oynayan sporcuların turnuva kadrolarındaki sayısını sınırlıyor.

Yeni kurala göre bir milli takımın VNL ve benzeri uluslararası turnuvalardaki kadrosunda en fazla iki oyuncu, orijinal federasyonunu değiştirerek başka bir ülke adına oynama hakkı kazanmış sporculardan oluşabilecek. Bu düzenleme, aynı anda üç devşirme oyuncunun sahada yer almasının önüne geçiyor.

Vargas, Alexia ve Sinead Jack Kısal Aynı Anda Forma Giyemeyecek

Yeni düzenleme özellikle Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kadro yapısını etkiledi. Mevcut süreçte Melissa Vargas, Alexia Carutasu ve Sinead Jack Kısal gibi oyuncular, devşirme statüsünde milli takım kadrolarında yer alan isimler arasında bulunuyor. Yeni kuralla birlikte bu üç isimden en fazla ikisinin aynı turnuva kadrosunda yer alabilecek.

Daha önce yürürlükte olan sistemde, vatandaşlık aldıktan sonra belirli bir süreyi tamamlayan oyuncular için daha esnek bir uygulama bulunuyordu. Bu kapsamda bazı sporcuların belirli şartları sağlaması halinde kadroda yer almasına izin veriliyordu ve bazı dönemlerde üç devşirme oyuncunun aynı anda sahada bulunabilmesi mümkün olabiliyordu.

28 Şubat 2026 İtibarıyla Yürürlükte

FIVB’nin aldığı kararın 28 Şubat 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdiği açıklandı. Bu tarihten itibaren tüm uluslararası turnuvalarda yeni kadro kuralı geçerli olacak.

Düzenleme kapsamında, turnuva kadrosunda orijinal federasyonunu değiştirmiş en fazla iki oyuncuya izin verilecek. Ayrıca genç milli ya da A milli seviyede başka bir federasyonu temsil etmiş sporcuların ilerleyen süreçte federasyon değiştirme hakkı da kaldırıldı.

Milli Takımlarda Kadro Planlaması Yeniden Şekillenecek

Alınan karar, özellikle kadrosunda birden fazla devşirme oyuncu bulunan milli takımların planlamalarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak. VNL 2026 öncesinde teknik ekiplerin kadro tercihlerini yeni sınırlamaya göre şekillendirmesi bekleniyor.

