Yeşim Salkım’dan fon krizine adı karışan Mustafa Sandal’ın eşi hakkında dikkat çeken iddia

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Dün, fon krizinde Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın mal varlığına tedbir getirilirken, 11,5 milyar lira tutarındaki çıkış iddiasından sonra ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, dikkat çeken iddialar ortaya attı.

“500 BİN DOLAR NEREDE?”

Salkım, Melis Sütşurup Sandal’a yönelik yaptığı paylaşımda; Melis Sütşurup Sandal, annesi, babası, Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert’in 2009’da Bodrum’daki evini alıp iki gün sonra kime sattığını ve kendisine verilen barter çekine ne olduğunu sordu. Ayrıca Salkım, “O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede?” ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞINA TEDBİR UYGULANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden fon soruşturması kapsamında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın mal varlığına tedbir uygulanmış ve Sütşurup Sandal adına toplam 11 milyar 515 milyon 633 bin 569 lira çıkış ve 2 milyar 119 milyon 693 bin 938 lira toplam kâr kaydı olduğu belirlenmişti.

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YEŞİM SALKIM’DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Yaşanan olayın ardından ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ise, sosyal medya hesabından bazı iddialar ortaya atarken; Salkım, Bodrum’daki evinin barter yöntemiyle Sütşurup Sandal’ın babası tarafından elinden aldığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

“Sen, annen, baban, Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert… 2009’da Bodrum’daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız? Benim elime verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede?

Benim eski arkadaşım Mustafa Sandal neden yıllardır yüzüme bakmıyormuş şimdi daha iyi anlıyorum. Hatta rahmetli Erol Köse’yi düğününe çağırıp beni neden çağırmadığınızın da sebebi belli oldu.

2019’dan bu yana bana yaşattığınız acının katbekatını yaşamanızı diliyorum. Umarım yakalanır ve hak ettiğiniz cezayı alırsınız.”