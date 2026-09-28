Girne’deki gemi faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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KKTC Başbakanlığınca, Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte gerçekleştirilen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi.

Başbakanlık tarafından konuya yönelik yapılan açıklamada, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

30 AĞUSTOS’TA MEYDANA GELMİŞTİ

KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos tarihinde Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına yönelik yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

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Batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte devam eden arama faaliyetleri, arama çalışmaları esnasında 2 kişinin naaşının belirlendiği aktarıldı.

KİMLİK TESPİT İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Konuya yönelik yapılan açıklamada, cansız bedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devlet olarak kayıp vatandaşlarımıza, kayıp yolcularımıza ulaşıncaya dek arama çalışmalarına devam edeceğiz. Yaşamını yitiren yolculara Allah’tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz.”