HaberX
AnasayfaSon DakikaGirne’deki gemi faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Girne’deki gemi faciasında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Girne'deki gemi faciasına ait iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Oluşturan
Eklenme 28.09.2026 - 12:19
Güncellenme 28.09.2026 - 12:41

KKTC Başbakanlığınca, Girne açıklarında batan geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte gerçekleştirilen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığı belirtildi.

Başbakanlık tarafından konuya yönelik yapılan açıklamada, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

30 AĞUSTOS’TA MEYDANA GELMİŞTİ

KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos tarihinde Girne açıklarında yaşanan gemi faciasına yönelik yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Haber Devam Ediyor
Van’da bir öğrenci boş pompalı tüfekle okula geldi
Son Dakika
Van’da bir öğrenci boş pompalı tüfekle okula geldi
Son zamanlarda okul çevresindeki silahlı saldırıların sayısı artarken, Van'da ise bu sabah bir öğrencinin boş bir pompalı tüfekle okula geldiği öğrenildi.
Malatya Pütürge’de 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Son Dakika
Malatya Pütürge’de 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Malatya’nın Pütürge ilçesinde öğlen saatlerine doğru bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi...

Batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte devam eden arama faaliyetleri, arama çalışmaları esnasında 2 kişinin naaşının belirlendiği aktarıldı.

KİMLİK TESPİT İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Konuya yönelik yapılan açıklamada, cansız bedenlerin kimliklerinin tespit edilmesi amacıyla gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devlet olarak kayıp vatandaşlarımıza, kayıp yolcularımıza ulaşıncaya dek arama çalışmalarına devam edeceğiz. Yaşamını yitiren yolculara Allah’tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz.”

İlginizi Çekebilir

Eğitim

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

5 saat önce
Gündem

Deniz Göktaş hakkında karar verildi: İşte Göktaş’ın tek endişesi

7 saat önce
Son Dakika

Osmaniye’de öğretmene silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

8 saat önce
Son Dakika

Van’da bir öğrenci boş pompalı tüfekle okula geldi

12 saat önce
Son Dakika

Fon krizinde yeni gelişme: Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener gözaltında

1 gün önce
Gündem

Bakan Gürlek: “46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlıkları donduruldu”

2 gün önce