Fon krizinin ardından kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki başlıklar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından yarın Beştepe’de toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak kabinede birçok farklı gündem başlıkları görüşülecek.

FARKLI KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Bu kapsamda fon soruşturması başta olmak üzere Terörsüz Türkiye süreci, ABD ile İran arasındaki müzakereler ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi farklı gündem başlıkları yer alacak.

FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ATILAN ADIMLAR MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşünde fon soruşturmasına yönelik yaptığı açıklamada, benzer sorunların tekrarlanmaması amacıyla hukuki ve idari düzenlemelerin görüşüleceğine vurgu yapmıştı. Bu kapsamda kabine toplantısında atılan ve atılacak adımların gündeme gelmesi bekleniyor.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Ayrıca Terörsüz Türkiye süreci de toplantıda görüşülecek önemli gündem maddeleri arasında yer alırken, güvenlik kurumlarının sahada elde ettiği veriler öncülüğünde terör örgütü PKK’nın silah bırakma takvimi dikkate alınacak ve Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde süreçte gelinen nokta görüşülecek.

Bunun yanı sıra, Terörsüz Türkiye sürecinde 1 Ekim tarihine gözler çevrilirken, yeni yasama yılı faaliyetlerinin başlangıç tarihine yönelik öngörülere mercek tutulacak.

Ayrıca, Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulacağı düşünülen komisyon için de hazırlıklar değerlendirilecek.

ABD-İRAN MÜZAKARELERİ

Öte yandan, dış politikadaki gündemler de toplantıda görüşülecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları kapsamında ABD-İran arasında devam eden müzakere süreci ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın son durumu ele alınacak.