Van’da bir öğrenci boş pompalı tüfekle okula geldi

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Van’da bir öğrencinin okula boş pompalı tüfekle geldiği ve öğretmenlerle velilerin dikkati sayesinde erkenden fark edildiği belirtildi.

BOŞ POMPALI TÜFEKLE OKULA GELDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Van’ın Tuşba ilçesinde gerçekleşti. İlçeye bağlı İstasyon Mahallesi’ndeki bir okulda ismi açıklanmayan bir öğrenci sabah saatlerinde okula boş olduğu ifade edilen pompalı bir tüfekle geldi.

ÖĞRETMEN VE VELİLER FARK ETTİ

Öğrenciye öğretmenler ve velilerce müdahale edilirken, öğrencinin elinden tüfek alındı. Olayın ardından hemen polis ekiplerine haber verilirken, bölgeye gelen ekipler tüfeğe el koydu ve öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere öğrenciyi polis merkezine götürdü.

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VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayı duyan veliler ise okula akın ederken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.