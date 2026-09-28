SPK fon krizinde ödeme planını açıkladı

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Fon krizinde günlerdir merak edilen sorunun cevabı belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yaptığı yeni açıklamayla tasfiye sürecine alınan fonlara ilişkin yol haritasını açıkladı.

ÖDEMELER YAPILACAK

Buna göre kurul, 17 Eylül’de Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunca (TEFAS) iptal edilen emir sahiplerinin mağduriyetini giderecek önemli bir adım attı. 17 Eylül’de TEFAS üzerinden iletilen ve SPK kararı kapsamında iptal edilen alım satım emirlerinin sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği kadar geri ödeme yapılacak.

Bu adımla beraber işlemlerin aniden durdurulmasıyla hesaplarında bloke ve belirsizlik yaşayan çok sayıdaki vatandaşın paraları geri dönmüş olacak.

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KESİN HÜKME BAĞLANDI

SPK, konuya yönelik yaptığı açıklamada, piyasaların kafasını karıştıran valör ve saat detaylarına da açıklık getirirken, 16 Eylül 2026 saat 13.30 sonrası ile 17 Eylül 2026 saat 13.30 öncesi talimatların aynı fiyat valörüne tabi olması nedeniyle yaşanan teknik sorun kurulun 57/1707 sayılı kararıyla kesin hükme bağlandı.

TÜM İŞLEMLER İPTAL EDİLMİŞTİ

İlgili portföy yönetim şirketlerinin fonları 17 Eylül tarihinde TEFAS üzerinde tamamen alım satıma kapatılması nedeniyle o gün sisteme girilen tüm işlemlerin mevzuat gereği iptal edildiği ve bu emirlerin doğrudan tasfiye usul ve esasları çerçevesine aktarıldığı onaylandı.

ASKIDA KALAN EMİRLER DE TASFİYE KAPSAMINDA

Ayrıca geçmişe dönük temerrüt ve fiyat açıklamamak pürüzleri ise kararın en öne çıkan boyutlarından biri olurken; SPK, 16 Eylül tarihi ve öncesinde sisteme girmesine rağmen fonun temerrüde düşmesi ya da fiyat açıklamaması nedeniyle askıda kalan emirlerin de tasfiye kapsamında olduğunu açıkladı.

TAHSİLAT SÜRECİ BAŞLADI

Böylece 2026/60 ve 2026/61 sayılı kurul bültenleriyle tasfiyeye konu portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonlarda hak sahiplerinin paylarına göre paylaştırılacak bakiye üzerinden tahsilat süreci de resmen başlamış oldu