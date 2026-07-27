Deniz Göktaş’ın tahliye talebinde karar çıktı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Deniz Göktaş 'ın tutukluluğuna ilişkin avukatlarının yaptığı itiraz başvurusu, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmedi.

'ın tutukluluğuna ilişkin avukatlarının yaptığı itiraz başvurusu, tarafından kabul edilmedi. Mahkeme, tutuklama kararının "suçun vasıf ve mahiyetiyle" usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek itirazı reddetti.

Göktaş, gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle "dini değerlere hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır.

Komedyen Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna ilişkin avukatlarınca yapılan itiraz başvurusu kabul edilmedi. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, “suçun vasıf ve mahiyetiyle kararın usul ve yasaya uygun” olduğu gerekçesiyle itirazın reddedilmesine karar verdi.

Tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu kararını veren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü komedyenin tutukluk halinin devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş’a yönelik gösterisinde kullandığı ifadeler yüzünden “dini değerlere hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınan Göktaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.