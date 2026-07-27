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Deniz Göktaş’ın tahliye talebinde karar çıktı

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkemece reddedildi.

Oluşturan
Eklenme 27.07.2026 - 15:21
Güncellenme 27.07.2026 - 19:24

Komedyen Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna ilişkin avukatlarınca yapılan itiraz başvurusu kabul edilmedi. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, “suçun vasıf ve mahiyetiyle kararın usul ve yasaya uygun” olduğu gerekçesiyle itirazın reddedilmesine karar verdi.

Tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu kararını veren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü komedyenin tutukluk halinin devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş’a yönelik gösterisinde kullandığı ifadeler yüzünden “dini değerlere hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınan Göktaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

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