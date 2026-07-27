Meteoroloji yeni haftayı duyurdu: Sıcaklıklar yükselişe geçiyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü , 27-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde sıcak hava etkili olacağını ve birçok bölgede az bulutlu, açık hava beklediğini bildirdi.

, 27-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde sıcak hava etkili olacağını ve birçok bölgede az bulutlu, açık hava beklediğini bildirdi. Haftanın ilk günlerinde özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, Doğu Karadeniz'in doğusunda ise yerel gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

28 Temmuz'dan itibaren Karadeniz Bölgesi'nde bulutluluğun artacağı ve aralıklarla yağışların devam edeceği, vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 27-31 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin haritalarına göre Türkiye genelinde sıcak hava etkili olacak. Haftanın büyük bölümünde birçok bölgede az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, Karadeniz’in doğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yayımlanan tahmin haritalarında özellikle İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli havanın hafta boyunca hakim olması öngörülürken, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında ve bazı noktalarda normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Haftanın ilk günlerinde sıcak hava öne çıkıyor

27 Temmuz Pazartesi günü yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava bekleniyor. Haftanın ilk iki gününde Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da yağış öngörülmezken, Doğu Karadeniz kıyıları ile yüksek kesimlerde yerel yağış geçişleri görülebilecek.

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Meteoroloji’nin tahminlerine göre sıcak hava dalgası özellikle batı ve güney kesimlerde etkisini artıracak. Vatandaşların günün en sıcak saatlerinde açık alanlarda uzun süre kalmamaları ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

Karadeniz’de yerel sağanaklar etkili olacak

28 Temmuz Salı gününden itibaren Karadeniz Bölgesi’nin doğu kesimlerinde bulutluluk artışı dikkat çekiyor. Haftalık tahmin haritalarında Rize, Trabzon, Artvin ve çevresinde yerel gök gürültülü sağanak yağış işaretleri yer alıyor.

Yağışların hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, ani yağışlara bağlı olumsuzluklara karşı bölge sakinlerinin tedbirli olması istendi.

Sıcaklıklar hafta boyunca yüksek seyredecek

29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerine ait tahmin haritaları incelendiğinde, Türkiye’nin önemli bir bölümünde güneşli ve sıcak havanın devam edeceği görülüyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yüksek sıcaklıkların etkisini koruyacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’da da hafta boyunca açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, geçtiğimiz haftayı daha serin geçiren Ankara dahil birçok ilde yaz mevsimi yeniden etkisini hissettirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 günlük tahminlerine göre Türkiye yeni haftaya büyük ölçüde sıcak ve güneşli bir hava ile girerken, Doğu Karadeniz’de ise yerel yağışlar etkisini gösterecek.