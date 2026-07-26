Sakarya ve Düzce’de olumsuz şartlar sebebiyle denize girmek yasaklandı

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Sakarya ve Düzce genelinde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yetkililerden denize giriş yasağı geldi. Kaymakamlıklardan alınan karar doğrultusunda sahillerde kırmızı bayrak uygulaması devreye alınırken bölgedeki cankurtaran personelleri de vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sakarya’da iki ilçede denize girme yasağı

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçesi civarında etkili olan elverişsiz deniz koşullarından dolayı kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda denize girişe geçici olarak yasak getirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri, sahiplerde kırmızı bayrakların çekildiğini ve yasağın yürürlüğe girdiğini bildirdi.

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Düzce Akçakoca’da denize girilemiyor

Sakarya dışında Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de benzer bir karar alındı. Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olduğu ilçede, tüm plaj ve sahillerde kırmızı bayrak uygulamasına geçildi ve denize girişler yasaklandı.

Yetkililer, iki ilçede hava koşulları ve denizdeki dalga yüksekliğinin risk barındırdığını ve vatandaşların denize girme yasağına uymaları gerektiğini bildiriyor.