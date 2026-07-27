Başkanlık duyurdu sistemler 3 gün kapalı olacak

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) , 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren 3 gün sürecek teknik çalışmalar nedeniyle bazı sistemlerin geçici olarak devre dışı kalacağını duyurdu.

, 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren 3 gün sürecek teknik çalışmalar nedeniyle bazı sistemlerin geçici olarak devre dışı kalacağını duyurdu. Bu süreçte DBS , e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi yapılamayacak.

, ve üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi yapılamayacak. GİB, çalışmaların tamamlanmasının ardından sistemlerin yeniden aktif hale getirileceğini ve mükelleflerin planlamalarını belirtilen tarihler doğrultusunda yapmaları gerektiğini vurguladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellefleri ilgilendiren planlı sistem çalışmasına ilişkin duyuru yayımladı. Açıklamaya göre, beyanname sistemlerinde gerçekleştirilecek teknik çalışmalar nedeniyle belirli hizmetler 3 gün süreyle geçici olarak devre dışı kalacak.

Sistem çalışmasının 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 00.00’da başlayacağı ve 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59’da sona ereceği bildirildi.

Hangi GİB sistemleri geçici olarak hizmet veremeyecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamasına göre, planlı çalışma süresince DBS, e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi yapılamayacak.

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Mükelleflerin belirtilen tarihler arasında söz konusu işlemleri gerçekleştiremeyeceği belirtilirken, teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından sistemlerin yeniden kullanıma açılacağı ifade edildi.

Beyanname sistemleri çalışmaların ardından yeniden açılacak

GİB, yürütülecek teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimine ilişkin sistemlerin en kısa sürede yeniden aktif hale getirileceğini duyurdu.

Başkanlık, işlem yapacak mükelleflerin planlamalarını duyuruda belirtilen tarihler doğrultusunda yapmalarının önem taşıdığını bildirdi.