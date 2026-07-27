Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Mesut Can Tomay ve 3 şüpheli, “uyuşturucu ticareti” iddiasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ve 3 şüpheli, “uyuşturucu ticareti” iddiasıyla gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Tamay, uyuşturucu dolu çantayı saklamak için arkadaşının doğal gaz dolabını kullandı ve bu durum site personeli tarafından fark edilerek polise ihbar edildi.

Savcılıktaki ifadesinde, Tomay uyuşturucuyu sipariş ettiğini, kullandığını ve son dönemlerdeki operasyonlardan korktuğu için böyle bir kurgu yaptığını belirterek pişman olduğunu ifade etti.

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay’ın da aralarında yer aldığı 3 şüpheli, “uyuşturucu ticareti” iddiasıyla gözaltına alınırken, şahıslar adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Yiğit Uzun’un haberine göre, ünlü sosyal medya fenomeni Şişli’de yer alan rezidansına uyuşturucu sipariş etti.

Tomay, uyuşturucu dolu çantayı yakalanmamak için aynı binadaki arkadaştan doğal gaz dolabına saklarken, çantanın site personelince fark edilip polise ihbar edilmesinin ardından gözaltına alındı.

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PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ünlü sosyal medya fenomeni, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu kendisinin sipariş ettiğini ve kullandığını ifade ederken, son zamanlarda ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarından korktuğu için böyle bir kurgu yaptığına vurgu yaparak pişman olduğunu belirtti.

Tomay, savcılık ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MESUT CAN TOMAY SERBEST BIRAKILDI MI?

Mesut Can Tomay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.