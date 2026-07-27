Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay’ın da aralarında yer aldığı 3 şüpheli, “uyuşturucu ticareti” iddiasıyla gözaltına alınırken, şahıslar adliyeye sevk edildi.
Gazeteci Yiğit Uzun’un haberine göre, ünlü sosyal medya fenomeni Şişli’de yer alan rezidansına uyuşturucu sipariş etti.
Tomay, uyuşturucu dolu çantayı yakalanmamak için aynı binadaki arkadaştan doğal gaz dolabına saklarken, çantanın site personelince fark edilip polise ihbar edilmesinin ardından gözaltına alındı.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Ünlü sosyal medya fenomeni, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu kendisinin sipariş ettiğini ve kullandığını ifade ederken, son zamanlarda ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarından korktuğu için böyle bir kurgu yaptığına vurgu yaparak pişman olduğunu belirtti.
Tomay, savcılık ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
MESUT CAN TOMAY SERBEST BIRAKILDI MI?
Mesut Can Tomay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.