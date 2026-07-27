HaberX
AnasayfaGündemSosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da aralarında olduğu 3 şüpheli, “uyuşturucu ticareti” iddiasıyla gözaltına alındı.

Oluşturan
Eklenme 27.07.2026 - 15:18
Güncellenme 27.07.2026 - 19:22

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay’ın da aralarında yer aldığı 3 şüpheli, “uyuşturucu ticareti” iddiasıyla gözaltına alınırken, şahıslar adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Yiğit Uzun’un haberine göre, ünlü sosyal medya fenomeni Şişli’de yer alan rezidansına uyuşturucu sipariş etti.

Tomay, uyuşturucu dolu çantayı yakalanmamak için aynı binadaki arkadaştan doğal gaz dolabına saklarken, çantanın site personelince fark edilip polise ihbar edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Haber Devam Ediyor
Başkanlık duyurdu sistemler 3 gün kapalı olacak
Gündem
Başkanlık duyurdu sistemler 3 gün kapalı olacak
GİB, yapılacak teknik çalışma nedeniyle bazı beyanname sistemlerinin geçici olarak hizmet veremeyeceğini duyurdu.
İsrail Gece Boyunca Sivil Yerleşimleri Bombaladı
Gündem
İsrail Gece Boyunca Sivil Yerleşimleri Bombaladı
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren...

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ünlü sosyal medya fenomeni, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucuyu kendisinin sipariş ettiğini ve kullandığını ifade ederken, son zamanlarda ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarından korktuğu için böyle bir kurgu yaptığına vurgu yaparak pişman olduğunu belirtti.

Tomay, savcılık ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MESUT CAN TOMAY SERBEST BIRAKILDI MI?

Mesut Can Tomay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir

Gündem

Mesut Can Tomay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

4 saat önce
Gündem

Deniz Göktaş’ın tahliye talebinde karar çıktı

4 saat önce
Gündem

Başkanlık duyurdu sistemler 3 gün kapalı olacak

5 saat önce
Gündem

Ahbaplar Derneği soruşturmasında 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı

9 saat önce
Gündem

Meteoroloji yeni haftayı duyurdu: Sıcaklıklar yükselişe geçiyor

11 saat önce
Gündem

Sakarya ve Düzce’de olumsuz şartlar sebebiyle denize girmek yasaklandı

1 gün önce