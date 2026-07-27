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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a bir kez daha saldırdı

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşması yürürlükte olmasına rağmen Lübnan’ın güneydeki bazı bölgelerine topçu atışları düzenledi. Saldırılar sonrası Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’dan açıklama geldi.

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Eklenme 27.07.2026 - 15:20

İsrail ile Lübnan arasında, ABD’nin arabuluculuğunda imzalanan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen iki ülkenin sınır hattında gerilim devam ediyor. Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’nın aktardığı habere göre İsrail ordusu, güney Lübnan’da bulunan bazı yerleşim yerlerine topçu atışı düzenledi. Saldırılar sonrasında bölgede patlama sesleri duyulurken yangınların da yaşandığı belirtiliyor.

İsrail, güney Lübnan’a saldırdı

NNA’nın yer verdiği habere göre İsrail, Nebatiye vilayetine bağlı Talusa ve Merkaba beldelerinin yakınlarına topçu saldırıları gerçekleştirdi. İsrail’in hedef aldığı noktalarda yangınlar çıktığı belirtilirken ayrıca Merkaba civarındaki yerleşim alanlarındaki patlayıcıların da infilak ettirildiği öne sürüldü. Bölgedeki vatandaşlar, peş peşe patlama sesleri duyduklarını belirtirken bölgede yoğun dumanların yükseldiği kaydedildi.

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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’dan uluslararası çağrı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile Beyrut’ta bir görüşme gerçekleştirdi. Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Avn’ın, İsrail’in güney Lübnan’da evleri yıkmayı ve köyleri hedef almayı hedeflediğini öne sürdüğünü paylaştı. Açıklamaya göre Avn, uluslararası topluma bu ihlallerin sona erdirilmesi için harekete geçme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Avn, ek olarak dini ve tarihi yapılan da saldırılardan etkilendiğini, askeri amaç taşımayan bölgelerin hedef alınmasının endişe verici olduğunu vurguladı.

Ateşkese bağlılık vurgusu yapıldı

Lübnan yönetimi, ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan çerçeve anlaşmasına bağlı kaldıklarını ifade etse de İsrail’in bu anlaşmaya sadık kalmadığını söylüyor. Cumhurbaşkanı Avn, anlaşma hükümlerinin sürekli olarak ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek sürecin korunması gerektiğini ifade etti.

BM: ‘’Yakından izliyoruz’’

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Lübnan’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, 2 Mart’tan bu yana yaşanan saldırılar başta olmak üzere insan hakları ihlallerine ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlama aşamasında olduklarını bildirdi.

İsrail-Lübnan geriliminde son durum

İsrail ordusu, 2 Mart günü Lübnan’a yönelik hava saldırılarında ülkenin güney kısımlarındaki birçok bölgeyi vurmuştu. Daha sonra ABD, iki ülkeyi ikna ederek taraflar arasında geçici ateşkes sağlamış ve bu süreç çeşitli uzatma kararlarıyla sürmüştü.

17 Mayıs’ta ateşkes süresinin 45 gün uzatılması kararlaştırılırken, 26 Haziran’da iki ülke arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 4 bin 332 kişi yaşamını yitirdi.

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