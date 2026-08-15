Fenerbahçe’nin Lyon maçı kadrosu açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile karşılaşacak ve kadro bildiriminde Jayden Oosterwolde , Anthony Musaba ve Romelu Lukaku yer almadı.

, play-off turunda ile karşılaşacak ve kadro bildiriminde , ve yer almadı. İlk maç 18 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği kadroda değişiklik yapma hakkına sahip olup, maçtan 24 saat önce 2 oyuncu daha ekleyebilir.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Olimpik Lyon maçları öncesinde UEFA’ya kadro bildirimini yaptı. Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba ve yeni transfer Romelu Lukaku listede yer almadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kalmak için play-off turunda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, ilk maçta 18 Ağustos’ta İstanbul’da, rövanş karşılaşmasında ise 26 Ağustos’ta deplasmanda mücadele edecek.

Oosterwolde, Musaba ve Lukaku listede bulunmuyor

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği kadroda Jayden Oosterwolde, Anthony Musaba ve Romelu Lukaku yer almadı. Oosterwolde’nin sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtilirken, Musaba ve Lukaku da UEFA listesinde bulunmayan diğer isimler oldu.

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Sarı-lacivertli takımın maç kadrosunda yer alan oyuncular ise şu şekilde:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Yasir Çaklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N’Golo Kante, Anderson Talisca, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai.

UEFA kadrosuna 2 oyuncu daha eklenebilecek

Fenerbahçe’nin Lyon karşılaşması öncesinde UEFA’ya bildirdiği kadroda değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, maçın başlamasına 24 saat kalana kadar kadroya 2 futbolcu daha ekleyebilecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolculuğunda 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi, 3. eleme turunda ise Avusturya ekibi Sturm Graz’ı geçerek play-off aşamasına yükseldi.

Lyon ile oynanacak iki karşılaşmanın ardından turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında mücadele edecek.