Dilan Çiçek Deniz’in Mohammed Salah paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

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Beşiktaş’ta Leandro Trossard’ın ardından tüm gündem Liverpool’a veda eden Mısırlı kanat oyuncusu Mohammed Salah oldu. Siyah-beyazlı taraftarların yıldız futbolcuya yönelik heyecanına, güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz de dahil oldu. Deniz’in sosyal medya hesabından yaptığı Salah paylaşımı, kısa sürede infial yarattı.

‘’Elim ayağım titriyor’’

X (Twitter) hesabı üzerinden Mohammed Salah ile ilgili transfer söylentileriyle ilgili bir paylaşımda bulunan Dilan Çiçek Deniz, “Bir sorum var arkadaşlar. Salah’ı gerçekten aldık mı almadık mı? Bakın elim ayağım titriyor.” diyerek duyduğu heyecanı dile getirdi.

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Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımı, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Güzel oyuncu da dahil binlerce Beşiktaş taraftarı, Salah transferinin mutlu sonla tamamlanmasını bekliyor.