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Milas yangınında ünlülerin villaları kül oldu: Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergene ve Lucas Torreira etkilendi

Muğla’nın Milas ilçesinde başlayan ve hızla büyüyen orman yangınında bazı ünlü isimlerin villalarının küle döndüğü öğrenildi.

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Eklenme 18.07.2026 - 12:53
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Geçtiğimiz günlerde Muğla Milas’ta çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını, turistik bölgedeki lüks konutları da etkiledi. Yangında evleri yananlar arasında ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ile Yasemin Ergene ve Galatasaray’ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira’nın konutları da bulunuyor.

Milas’ta evler küle döndü

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar ve Bozbük mevkilerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisini artırmasıyla beraber önüne geçilemez bir hale geldi. Yerleşim alanlarına sıçrayan alevlerden dolayı, bölgede bulunan otel ve tatil sitelerindeki yüzlerce kişi tahliye edildi.

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Ünlü isimlerin villaları yandı

Yangının etkilediği mevkilerden olan Kaplankaya ve çevresindeki lüks villa bölgelerinde, oyuncu Çağatay Ulusoy ile eski oyuncu Yasemin Ergene ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira’ya ait konutların da alevlere teslim olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntüler, bölgedeki maddi zararı da ortaya çıkardı.

Ulusoy, Ergene veya Torreira’dan konuya ilişkin henüz bir paylaşım ya da açıklama gelmedi.

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