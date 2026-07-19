Ücretli öğretmenlerin yeni dönemde alacağı zamlı maaşlar açıklandı: Yüzde 13,52 zam

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2026-2027 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki ücretli öğretmenlerin alacağı zamlı ek ders ücretleri açıklandı. Bu kapsamda, ek ders ücretlerine yüzde 13,52 oranında zam yapıldı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN AYLIK GELİRLERİ NASIL HESAPLANIYOR?

Ücretli öğretmenlerin aylık gelirleri, eğitim kurumlarında fiilen girdikleri ders saati temel alınarak hesaplanırken, bir ücretli öğretmenin haftada en fazla 30 saat ders verebildiği öğrenildi.

Bir ay üzerinden yapılan hesaplamada bu süre toplam 120 saate ulaşırken, hak edilen tutar ise bu fiili ders saatinin 1,5 kat sayısıyla çarpılması sonucu 180 saatlik ek ders üzerinden ödendiği belirtildi.

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mebpersonel.com’un haberine göre, geçtiğimiz dönem ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti 167 lira olarak uygulanırken, azami sayıda derse giren bir öğretmen ay sonunda 30 bin 60 lira gelir sağlıyordu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni dönemle beraber ücretlere yüzde 13,52 oranında zam geldiği belirtilirken, saatlik ek ders ücreti ise 185 liraya çıktı. Bu doğrultuda, ücretli öğretmenlerin aylık kazancı ise 30 bin 60 liradan 33 bin 300 liraya yükseldi.