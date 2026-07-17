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Ceren Ayruk gerçekte 28 yaşında mı? Daha 17 Leyla kaç yaşında?

Daha 17 dizisinde Leyla karakterine hayat veren güzel oyuncu Ceren Ayruk’un 23 yaşında olduğu sanılıyordu. Ancak sosyal medyada Ayruk’un gerçekte 28 yaşında olduğuna dair iddialara ortaya atıldı.

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Eklenme 17.07.2026 - 22:39
Güncellenme 17.07.2026 - 22:40
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Kanal D’nin yeni fenomen gençlik dizisi Daha 17, reyting rekorlarını alt üst etmeye devam etse de bu kez farklı bir iddiayla gündemde. Dizide ‘’Leyla Akkaya’’ karakterini canlandıran 23 yaşındaki güzel oyuncu Ceren Ayruk’un gerçekte 28 yaşında olduğuna dair iddialar sosyal medyada infial yarattı. Eski bir mezuniyet fotoğrafı üzerinden atılan bu iddia, hayranları karşı karşıya getirdi.

Ceren Ayruk gerçekte 28 yaşında mı?

Son yılların en dikkat çekici yaz dizilerinden olan Daha 17’de lise öğrencisi Leyla’yı canlandıran Ceren Ayruk, bu kez yaşıyla ilgili tartışmalar sebebiyle gündemde. Resmi biyografisinde 4 Ağustos 2002 doğumlu olan güzel oyuncunun, 23 yaşında olduğu belirtilmesine rağmen gerçekte daha büyük olduğu iddia ediliyor.

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Ceren Ayruk’un mezuniyet fotoğrafı tartışma yarattı

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve Ayruk’un lise dönemine ait olduğu öne sürülen fotoğrafın 2016 yılına ait olması, genç oyuncunun ajans kayıtlarında yaşını geriye çektiği ve gerçekte 28 yaşında olduğu iddialarını beraberinde getirdi.

Dizideki partneri Çağan Efe Ak’ın 19 yaşında olması, ikili arasındaki yaş farkını tartışmaya açsa da bu söylentilerin doğrulandığına dair herhangi bir bilgi veya resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ceren Ayruk kaç yaşında?

Daha 17’de 17 yaşındaki Leyla Akkaya karakterini canlandıran Ceren Ayruk’un resmi yaşı 23’tür.

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