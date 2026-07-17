Ceren Ayruk gerçekte 28 yaşında mı? Daha 17 Leyla kaç yaşında?

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Kanal D 'nin yeni gençlik dizisi Daha 17 , reytinglerde büyük başarı elde etmesine rağmen, başrol oyuncusu Ceren Ayruk 'un yaşıyla ilgili tartışmalarla gündeme geldi.

'nin yeni gençlik dizisi , reytinglerde büyük başarı elde etmesine rağmen, başrol oyuncusu 'un yaşıyla ilgili tartışmalarla gündeme geldi. Ceren Ayruk'un, dizideki karakteri Leyla Akkaya 17 yaşında olarak tanıtılmasına rağmen, sosyal medyada gerçekte 28 yaşında olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

17 yaşında olarak tanıtılmasına rağmen, sosyal medyada gerçekte 28 yaşında olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada yayılan bir mezuniyet fotoğrafı, Ceren Ayruk'un yaşını sorgulatan tartışmalara yol açtı; ancak bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Kanal D’nin yeni fenomen gençlik dizisi Daha 17, reyting rekorlarını alt üst etmeye devam etse de bu kez farklı bir iddiayla gündemde. Dizide ‘’Leyla Akkaya’’ karakterini canlandıran 23 yaşındaki güzel oyuncu Ceren Ayruk’un gerçekte 28 yaşında olduğuna dair iddialar sosyal medyada infial yarattı. Eski bir mezuniyet fotoğrafı üzerinden atılan bu iddia, hayranları karşı karşıya getirdi.

Ceren Ayruk gerçekte 28 yaşında mı?

Son yılların en dikkat çekici yaz dizilerinden olan Daha 17’de lise öğrencisi Leyla’yı canlandıran Ceren Ayruk, bu kez yaşıyla ilgili tartışmalar sebebiyle gündemde. Resmi biyografisinde 4 Ağustos 2002 doğumlu olan güzel oyuncunun, 23 yaşında olduğu belirtilmesine rağmen gerçekte daha büyük olduğu iddia ediliyor.

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Ceren Ayruk’un mezuniyet fotoğrafı tartışma yarattı

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve Ayruk’un lise dönemine ait olduğu öne sürülen fotoğrafın 2016 yılına ait olması, genç oyuncunun ajans kayıtlarında yaşını geriye çektiği ve gerçekte 28 yaşında olduğu iddialarını beraberinde getirdi.

Dizideki partneri Çağan Efe Ak’ın 19 yaşında olması, ikili arasındaki yaş farkını tartışmaya açsa da bu söylentilerin doğrulandığına dair herhangi bir bilgi veya resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ceren Ayruk kaç yaşında?

Daha 17’de 17 yaşındaki Leyla Akkaya karakterini canlandıran Ceren Ayruk’un resmi yaşı 23’tür.