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Haziran ayının en çok konuşulan dizisi ‘’Daha 17’’ oldu

MTM Medya Takip Merkezi tarafından hazırlanan ‘’En Çok Konuşulan Diziler’’ araştırmasının Haziran ayı sonuçları belli oldu. Buna göre, geçtiğimiz ay medya ve sosyal medyada en çok konuşulan dizi ‘’Daha 17’’ oldu.

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Eklenme 19.07.2026 - 17:44
Güncellenme 19.07.2026 - 17:45
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Dizi ve sinema sektörü, sosyal medyanın etkinliği artırmasından sonra dijital gündemi şekillendiren mecralardan birisi oldu. Yapımların sosyal medyada paylaşılan sahnelerinin yorumlanması ve karakterler hakkında yapılan analizler, ekranlardaki rekabeti artık reyting listelerinin de ötesine taşıdı. MTM Medya Takip Merkezi’nin 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsayan araştırması da bu günümüzde yaşanan bu dönüşümün son verilerini ortaya çıkardı.

En çok konuşulan dizi ‘’Daha 17’’ oldu

MTM Medya Takip Merkezi’nin araştırmasına göre, haziran ayında ekran ve dijital dünyanın gündemine damga vuran dizi, Kanal D’de yayınlanan Daha 17 dizisi oldu. Daha 17’nin ardından ikinci sırada Taşacak Bu Deniz yer alırken üçüncü sırada Eşref Rüya bulunuyor.

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Toplam 1 milyon 412 bin 735 kişinin katıldığı araştırmanın sonucunda 20 dizi arasında ilk üç sırayı oluşturan diziler şunlar:

1. Daha 17 — 348 bin 100 yansıma

2. Taşacak Bu Deniz — 223 bin 897 yansıma

3. Eşref Rüya — 146 bin 404 yansıma

Araştırmanın oluşturulmasında öne çıkan dizilerin aile bağları, kökler, aidiyet ve geçmişle yüzleşme gibi temaları işlemesi dikkat çekti. Arka Sokaklar, Teşkilat, Gönül Dağı ve Kızılcık Şerbeti gibi önemli diziler de listeye girmeyi başarsa da ilk üç sırada kendilerine yer bulamadı.

Listede Kanal D ile TRT 1 yapımlarının ilk 20’yi domine ettiği görülürken ATV, Show TV, Star TV, NOW TV ve Kanal 7 gibi kanalların daha yapımla listeye girdiği belirlendi.

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