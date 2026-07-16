Simge Sağın ve İlkay Şencan aşkı kısa sürdü: Ortak fotoğraflar silindi

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile özdeşleşen ‘’Aşkın Olayım’’ parçasıyla büyük sükse yapan şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz aylarda DJ İlkay Şencan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin aşkının yalnızca dört ay sürdüğü öne sürüldü. Çiftin sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklikler de bu iddiaları güçlendirecek cinsten.

Simge Sağın ile İlkay Şencan ayrıldı mı?

Magazin gündeminde yer alan iddialara göre, Simge Sağın ile İlkay Şencan, geçtiğimiz Nisan ayında başladıkları ilişkileri bitirme kararı aldı. İki ismin de Instagram hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması ve beraber yer aldıkları fotoğrafları hesaplarından kaldırması, ayrılık iddialarını neredeyse kesin hale getirdi.

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“Gerçek bir mucize oldu” demişti

Uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Simge Sağın, ilişkisinin ilk dönemlerinde verdiği röportajda, “Çok mutluyum. İlkay’ın karşıma çıkması benim için gerçek bir mucize oldu.” ifadelerini kullanmıştı.

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre çiftin, yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdığı öne sürülüyor. Ancak ne Simge Sağın’dan ne de İlkay Şencan’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Simge Sağın kimdir?

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan 45 yaşındaki sanatçı, profesyonel kariyerine Gülşen ve Serdar Ortaç gibi isimlere vokalistlik yaparak başladı. Asıl büyük çıkışını 2015 yılında yayınladığı ‘’Miş Miş’’ şarkısıyla yapan Sağın, sonrasında çıkardığı “Yankı”, “Ben Bazen” ve “Öpücem” gibi hitlerle pop müzikteki yerini sağlamlaştırdı.

2018 yılında piyasaya sürdüğü ‘’Aşkın Olayım’’ şarkısının Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşmesi sonrası kariyerinin altın çağını yaşayan güzel şarkıcı, son dönemde DJ İlkay Şencan ile yaşadığı aşk nedeniyle gündemdeydi.