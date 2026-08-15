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Disney Zootopia 3’ü doğruladı: Ginnifer Goodwin geri dönüyor

Zootopia 3 resmen duyuruldu. Judy Hopps karakterini seslendiren Ginnifer Goodwin ile Ke Huy Quan kadroda yer alacak.

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Eklenme 15.08.2026 - 17:20

Disney, Zootopia serisinin üçüncü filmi için geliştirme çalışmalarının başladığını duyurdu. D23 etkinliğinde yapılan açıklamada, Zootopia 3 projesi doğrulanırken Ginnifer Goodwin ve Ke Huy Quan’ın seslendirme kadrosunda yer alacağı belirtildi.

2016 yılında başlayan Zootopia serisi, ikinci filmin ardından yeni yapımla devam edecek. Üçüncü filmin geliştirme sürecine ilişkin ilk bilgiler D23 etkinliğinde paylaşıldı.

Ginnifer Goodwin ve Ke Huy Quan kadroda

Zootopia 3’te Judy Hopps karakterini seslendiren Ginnifer Goodwin yeniden rolünü üstlenecek. İkinci filmde Gary De’Snake karakterine ses veren Ke Huy Quan da üçüncü film için kadroya geri dönüyor.

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Gary De’Snake, Zootopia 2’de hikâyenin önemli karakterlerinden biri olarak yer aldı. Karakterin üçüncü filmde de bulunacak olması, ikinci yapımda başlayan hikâyenin devam edeceğini gösteriyor.

Nick Wilde için açıklama yapılmadı

Zootopia serisinin önemli karakterlerinden Nick Wilde’ın üçüncü filmde yer alıp almayacağı ise henüz açıklanmadı. İlk iki filmde karakteri Jason Bateman seslendirdi.

Disney’in D23 etkinliğindeki duyurusunda Bateman’ın Zootopia 3 kadrosuna katılımına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle Nick Wilde’ın üçüncü filmdeki rolü şu aşamada kesinlik kazanmadı.

Zootopia 3 için vizyon tarihi açıklanmadı

Disney, Zootopia 3’ün geliştirme aşamasında olduğunu doğrulasa da filmin vizyon tarihini ve resmi hikâye detaylarını henüz açıklamadı.

İkinci filmin sonunda görülen kuş tüyü ise serinin yeni filminde kuş karakterlerinin hikâyeye dahil olabileceğine yönelik bir işaret olarak değerlendiriliyor. Ancak Disney tarafından bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil.

Yönetmenler Jared Bush ve Byron Howard’ın seriyi sürdürme yönündeki açıklamalarının ardından Zootopia 3 için çalışmaların başlamasıyla birlikte filmin hikâyesine ilişkin yeni ayrıntıların ilerleyen dönemde paylaşılması bekleniyor.

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