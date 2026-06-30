Reacher 4. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezona dair tüm detaylar

Amazon Prime Video’nun en çok izlenen ve aksiyon dozu en yüksek dizilerinden biri Reacher ile ilgili yeni sezon açıklamaları yapılmaya başlandı. Daha 3. sezonu ekranlara gelmeden önemli bir gelişme yaşanmıştı. Hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak 4. sezon onayını erkenden almıştı.

Başrolünde Alan Ritchson’ın devleştiği yapımın yeni sezon çıkış tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosu ve hikaye akışına dair merak edilen tüm detaylar netleşmeye başladı. Lee Child’ın dünyaca ünlü kitap serisinden uyarlanan Reacher 4. sezonu ile ilgili dizinin meraklıları oldukça fazla soru yöneltiyor.

Reacher 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

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Henüz Amazon tarafından resmi ve spesifik bir gün belirtilmese de yayın tarihi netleşmeye başladı. Dizinin geleneksel yayın periyotları ve prodüksiyon hızı bize net bir tablo sunuyor. Reacher’ın 3. sezonunun 2025 yılı içerisinde Prime Video’ya eklenmesi planlanıyor.

Dizinin arkasındaki prodüksiyon ekibinin ve Amazon’un ara vermeden çalıştığını söylemek mümkün. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 4. sezonun 2026 yılının son ayları ya da en geç 2027 yılının başlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

4. Sezon hangi kitaptan uyarlanacak?

Dizinin bilindiği üzere her sezonu bir kitaptan uyarlanarak yayınlandı. Dizinin yapımcıları şu ana kadar kronolojik bir sıra takip etmedi. Hikayeye en uygun kitapları seçerek yapımcılar çok daha başarılı bölümler ortaya koyuyor.

Sezon:Killing Floor(Killing Floor) Sezon:Bad Luck and Trouble(Bela Azıttı) Sezon:Persuader(Silahör) kitabından uyarlandı.

4. sezonun hangi kitaba odaklanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Lee Child’ın 28 kitaptan oluşan serisine uyarlanması bekleniyor. Worth Dying Forveya The Enemy gibi hayranların favorisi olan pek çok güçlü seçenek bulunuyor.

Reacher oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin omurgasını oluşturan Alan Ritchson, Jack Reacher karakteriyle 4. sezonda yerini alacak. Reacher her sezonda farklı bir şehre seyahat edip yeni insanlarla bilindiği gibi tanışıyor. Bu sebeple 4. sezonda da tamamen yeni bir yardımcı oyuncu kadrosu göreceğiz.

Dizinin hayranlarının favorisi Reacher’ın geçmişinden gelen Maria Sten (Frances Neagley) karakterinin olup olmayacağı da gene merak edilenler arasında. Karakterinin yeni sezonda da konuk oyuncu veya yan karakter olarak karşımıza çıkması güçlü bir ihtimal.

4. Sezon fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin 3. sezonu yeni olmasından dolayı herhangi bir 4. sezon fragman paylaşımı yapılmadı. 4. sezonun çekimleri ve post-prodüksiyon süreci devam ettiğinden dolayı henüz resmi bir 4. sezon fragmanı yayınlanmadı. İlk ipuçlarının ve kısa tanıtım videolarının (teaser) 3. sezon finallerine doğru ya da 2026 yılı ortalarında gelmesi bekleniyor.